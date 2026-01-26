قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: الحشد العسكري الأمريكي حول إيران يتجاوز حدود الردع التقليدي
لكبار السن.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010
بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور
رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين
أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبارأسوان.. مشروع تدريب مشترك لمجابهة الأزمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 25/1/2026.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية. 

انطلقت فعاليات المشروع الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة للمستشار العسكرى لمحافظة أسوان ، ثم كلمة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى. 

وكلمة محافظ أسوان ، والذى أكد خلالها على الأهمية البالغة للتدريب العملي المشترك فى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة التنفيذية المختلفة بما يحقق أعلى معدلات الإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

جهود متنوعة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان البيان العملى لإدارة الأزمات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وتفعيل منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ. 

واطمئن محافظ أسوان على أسلوب وآليات العمل داخل المركز ، ومدى الجاهزية الفنية والتكنولوجية للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة وسرعة عالية.

 كما قام المحافظ بمتابعة عدداً من البيانات والسيناريوهات العملية والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والسيطرة عليها خلال زمن قياسى وذلك من خلال شاشات وأنظمة المركز المتطورة بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة من خلال إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لمتابعة الأحداث الطارئة لحظة بلحظة ، والتعامل معها بكفاءة تامة ضمن شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل .

محافظ أسوان يشهد البيان العملى لإدارة الأزمة من مركز الشبكة الموحدة للطوارئ

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

ترشيحاتنا

شهر شعبان

أزهري يوضح سبب صيام النبي في شعبان أكثر من الشهور الأخرى

أمين عام حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر

أمين عام مجلس حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الميراث

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد