أخبارأسوان.. مشروع تدريب مشترك لمجابهة الأزمات

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 25/1/2026.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

انطلقت فعاليات المشروع الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة للمستشار العسكرى لمحافظة أسوان ، ثم كلمة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وكلمة محافظ أسوان ، والذى أكد خلالها على الأهمية البالغة للتدريب العملي المشترك فى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة التنفيذية المختلفة بما يحقق أعلى معدلات الإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

جهود متنوعة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان البيان العملى لإدارة الأزمات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وتفعيل منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

واطمئن محافظ أسوان على أسلوب وآليات العمل داخل المركز ، ومدى الجاهزية الفنية والتكنولوجية للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة وسرعة عالية.

كما قام المحافظ بمتابعة عدداً من البيانات والسيناريوهات العملية والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والسيطرة عليها خلال زمن قياسى وذلك من خلال شاشات وأنظمة المركز المتطورة بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة من خلال إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لمتابعة الأحداث الطارئة لحظة بلحظة ، والتعامل معها بكفاءة تامة ضمن شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل .

محافظ أسوان يشهد البيان العملى لإدارة الأزمة من مركز الشبكة الموحدة للطوارئ