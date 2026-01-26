قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5.6 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء ، اليوم الاثنين الموافق 1/26/ 2026  البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر  2025.  


وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.08 خلال شهر نوفمبر  2025 (أولـي) مقابل  126.13 خلال  شهر  أكتوبر  2025 (نهائي)  بنسبة  انخفاض  قدرها  5.6٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة المنسوجات 171.41 خـــلال شــهـر نوفمبر 2025  مــقــــارنـــة  بشـهــر أكتوبر 2025 حيــث بلــغ 160.29   بنسبــه ارتفاع قدرها  6.94 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.


•    بلغ  الرقم  القياسي  التعدين و استغلال المحاجر الأخرى  132.20  خلال شهر  نوفمبر 2025  مقارنة  بشهر  أكتوبر  2025 حيث  بلغ   121.79  بنسبة  ارتفاع  قدرها 8.55 %  وذلك لزيادة الانتاج .


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
•    بلـغ الرقـم القياسـي للطباعة و استنساخ وسائط الأعلام المسجلة  123.18 خـــلال شهــــر نوفمبر  2025  مقــارنـة  بشــهر  أكتوبر  2025 حــيــث بــلـــغ 139.27 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 11.55٪ وذلك بسبب حالة السوق.


•    بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المشروبات 355.77 خــــلال  شهــر نوفمبر  2025 مقــارنة بشــهــر أكتوبر  2025 حيــث بلــــغ  388.47   بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا   8.42 ٪ وذلك
 لانخفاض الطلب.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصناعات التحويلية النشاط الصناعي أسعار المنتجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد