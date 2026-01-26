5.6 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء ، اليوم الاثنين الموافق 1/26/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2025.



وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.08 خلال شهر نوفمبر 2025 (أولـي) مقابل 126.13 خلال شهر أكتوبر 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة المنسوجات 171.41 خـــلال شــهـر نوفمبر 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر أكتوبر 2025 حيــث بلــغ 160.29 بنسبــه ارتفاع قدرها 6.94 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.



• بلغ الرقم القياسي التعدين و استغلال المحاجر الأخرى 132.20 خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر 2025 حيث بلغ 121.79 بنسبة ارتفاع قدرها 8.55 % وذلك لزيادة الانتاج .



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلـغ الرقـم القياسـي للطباعة و استنساخ وسائط الأعلام المسجلة 123.18 خـــلال شهــــر نوفمبر 2025 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2025 حــيــث بــلـــغ 139.27 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 11.55٪ وذلك بسبب حالة السوق.



• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المشروبات 355.77 خــــلال شهــر نوفمبر 2025 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2025 حيــث بلــــغ 388.47 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 8.42 ٪ وذلك

لانخفاض الطلب.