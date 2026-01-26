قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
اقتصاد

بالأرقام.. الصادرات الهندسية تحقق أكبر طفرة في تاريخها وتصل إلى 6.5 مليار دولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجلت الصادرات الهندسية المصرية أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع خلال عام 2025، بعدما بلغت نحو 6.5 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 5.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
 

وعلى المستوى الشهري، حقق شهر ديسمبر 2025 قفزة غير مسبوقة في أداء الصادرات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، لتسجل نحو 620.6 مليون دولار مقابل 525.3 مليون دولار، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله في تاريخ الصادرات الهندسية المصرية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكدًا أن القطاع الهندسي تمكن من تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة تمثل أكبر قفزة يشهدها القطاع.
وأضاف أن الأداء الاستثنائي لشهر ديسمبر يعد مؤشرًا واضحًا على الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية العام، حيث سجلت جميع شهور 2025 معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وأوضح رئيس المجلس أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها قطاع الآلات والمعدات الذي سجل نموًا بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.
وأشار الصياد إلى أن الصادرات الهندسية شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا.
كما لفت إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الأسواق الإفريقية، لا سيما كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، فضلًا عن نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية مثل الصين وأذربيجان، مع استمرار الحضور القوي في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يستهدف البناء على هذه النتائج الإيجابية خلال عام 2026 من خلال فتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرًا صحفيًا يوم 2 فبراير 2026 للإعلان عن تفاصيل القفزة التاريخية التي حققها القطاع خلال عام 2025، إلى جانب عرض خطة العمل للعام الجاري ومستهدفات الصادرات حتى عام 2030.

