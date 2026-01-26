قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر الثاني عالميا.. قفزة قياسية في إنتاج القمح 2025
تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في نشر الفسق والفجور لـ 2 فبراير
عباس شومان: الفتوى الرشيدة حصن الأمن الفكري.. والانتماء للوطن أكبر من السياسة
وزير الخارجية السعودي: هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن
التميز نهج مؤسسي مستدام.. القابضة للمياه تحصد 9 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
أخبار البلد

منال عوض تهنئ المحافظات وكوادر الإدارة المحلية الفائزين بجائزة مصر للتميّز الحكومي

ايمان البكش

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، المحافظات والكوادر المحلية الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة والتى تم الإعلان عنها اليوم فى الاحتفالية التى أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الإماراتيين.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حققته المحافظات من نتائج متميزة تعكس تطور منظومة العمل المحلي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظات الجمهورية ، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها القيادات التنفيذية والعاملون بمختلف المحافظات ، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات والمساندة الفنية والتدريبية لمساعدتها فى استدامة التميز وحصد جوائز التميز الحكومي فى كافة الفئات الخاصة بها ، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعد أحد الآليات المهمة لنشر ثقافة التميز والمنافسة بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بالدولة المصرية وحافزاً مهماً لتطوير الجهاز الإداري ومصدر إلهام لكوادر الإدارة المحلية فى مختلف المحافظات ، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة العنصر البشري بالمحافظات.

وكانت المحافظات المصرية والكوادر المحلية قد حصدت عدد من الجوائز فى بعض المجالات ضمن جوائز التميز المؤسسي منها جوائز المؤسسة الحكومية المتميزة حيث فاز بالمركز الثالث عن فئة المراكز والمدن؛ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وعن المركز الثاني فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بدمياط، وعن المركز الأول فازت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ، كما فاز عن فئة الأحياء فاز بالمركز الثالث؛ حي ثان طنطا بالغربية، وعن المركز الثاني فاز حي العجمي بالإسكندرية، كما فاز حي المنتزة أول بالإسكندرية بالمركز الأول.

وحول جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة القرى، فاز بالمركز الثالث الوحدة المحلية لقروي غرب أسوان بأسوان، وبالمركز الثاني فازت الوحدة المحلية لقروي فارس بأسوان، وفازت بالمركز الأول؛ قرية الشعراء بدمياط.

وعن فئة المراكز التكنولوجية، فاز بالمركز الثالث؛ مركز تكنولوجي حي مصر الجديدة بالقاهرة، وعن المركز الثاني فاز المركز التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة، وعن المركز الأول فاز مركز تكنولوجي حي منتزه أول بالإسكندرية.

كما حصدت المحافظات عدد من جوائز التميز الفردي لعدد من كوادر الإدارة المحلية ضمن فئة أفضل موظف فى محافظات الشرقية وبنى سويف ، وعن جائزة القيادات المتميزة، فئة مدير إدارة، من محافظتى أسوان، والمنوفية ، وعن جائزة القيادات المتميزة، فئة القيادة العليا، فازت محافظة أسوان.

التنمية المحلية منال عوض جائزة التميز الحكومي التميز الحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

