حماس: نطالب الاحتلال باستكمال تنفيذ الاتفاق وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وطالبت حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي باستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني ودخول الإغاثة والانسحاب من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل