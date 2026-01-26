تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية أعلنت إغلاق ملف المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، عقب استعادة جثمان آخر محتجز من قطاع غزة.

وأضافت ابو شمسية في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الملف كان يُستخدم من قبل إسرائيل كورقة ضغط لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل إعادة فتح معبر رفح والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة.

وتابعت، أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت عن تفاصيل العملية التي حملت اسم «القلب الشجاع»، والتي استمرت نحو 48 ساعة، حيث باشرت القوات الخاصة، منذ صباح يوم السبت، عمليات بحث وتنقيب استنادًا إلى معلومات استخباراتية توصل إليها المستوى الأمني والعسكري، بزعم الحصول عليها عقب اعتقال عدد من الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه العمليات شملت تنبيش مقابر في إطار البحث عن الجثمان.

وذكرت، أن التقديرات الإسرائيلية طرحت عدة سيناريوهات لمكان الجثمان، من بينها وجوده خارج ما يُعرف بالمنطقة الصفراء، أو دفنه في إحدى المقابر على اعتبار أنه يعود لمقاوم فلسطيني، قبل أن يستقر التقدير الأخير على دفنه بالقرب من مقبرة مجاورة لنفق يبعد نحو كيلومتر واحد. وبناءً على ذلك، شاركت فرق خاصة وأطباء أسنان وقوات حاخامية عسكرية في عملية التحقق من هوية الجثمان، ليُعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، بعد فحوصات الطب الشرعي، أن الجثمان يعود لشرطي في فرقة «الياماس» قُتل في السابع من أكتوبر واحتُجز جثمانه في غزة، وهو ما يعني، وفق التقديرات الإسرائيلية، انتفاء أي معوقات متبقية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية.