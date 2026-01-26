العليا لانتخابات المهندسين: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين عقب انتهاء فحص الملفات غدًا

أعلن المهندس سيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن لجنة استلام ومراجعة ملفات الترشح بدأت أعمالها اليوم الإثنين، عقب غلق باب الترشح لانتخابات النقابة لدورة 2026 مساء أمس الأحد.

وأوضح حسن، أن اللجنة تختص باستلام ومراجعة ملفات المرشحين بالنقابات الفرعية، إلى جانب تسلم محاضر وأختام لجان تلقي طلبات الترشح، على أن تنتهي أعمالها غدًا الثلاثاء، يعقبها إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، ثم فتح باب الطعون والتنازلات وفقًا للجدول الزمني المعلن.

وأشار مقرر اللجنة العليا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للترشح على مختلف المقاعد النقابية بلغ 1410 مرشحين، في مؤشر يعكس حيوية المشهد النقابي وتنوع المشاركة داخل صفوف المهندسين.

وأوضح أن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام بلغ 25 مرشحًا، فيما تقدم 163 مرشحًا للتنافس على مقاعد المكملين بالشعب الهندسية، توزعوا على النحو التالي: 45 بالهندسة المدنية، 42 بالكهرباء، 26 بالميكانيكا، 20 بالعمارة، 11 بالكيميائية والنووية، 10 بالغزل والنسيج، و9 بالتعدين والبترول.

كما يتنافس 416 مرشحًا على عضوية مجالس الشعب الهندسية، بواقع 252 مرشحًا فوق السن و164 مرشحًا تحت السن، موزعين على مختلف الشعب الهندسية.

وفيما يخص رئاسة النقابات الفرعية، بلغ عدد المرشحين 135 مرشحًا، تصدرتهم نقابتا القاهرة بـ24 مرشحًا، والجيزة بـ13 مرشحًا، وتوزع باقي المرشحين على مختلف المحافظات.

كما بلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية 671 مرشحًا، وجاءت القاهرة في الصدارة بـ75 مرشحًا، تلتها الشرقية بـ36 مرشحًا، ثم المنوفية والدقهلية والإسماعيلية بنسب متفاوتة.

وأكد المهندس سيد حسن، أن هذه الأعداد الكبيرة تعكس حالة من الزخم والتفاعل داخل النقابة، وحرص المهندسين على المشاركة الفاعلة في إدارة شؤونهم المهنية، والمساهمة في تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.