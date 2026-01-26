أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 26-1-2026

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الإثنين 26 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمقبلين على الشراء، خاصة مع تحركات الأسعار عالميًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجّل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في المملكة – استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع ثبات سعر الجنيه الذهب، في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات تؤثر على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم (متوسطات بدون مصنعية)

عيار 24: 7720 جنيه للبيع – 7685 جنيه للشراء

عيار 22: 7075 جنيه للبيع – 7045 جنيه للشراء

عيار 21: 6755 جنيه للبيع – 6725 جنيه للشراء

عيار 18: 5790 جنيه للبيع – 5765 جنيه للشراء

عيار 14: 4505 جنيه للبيع – 4485 جنيه للشراء

عيار 12: 3860 جنيه للبيع – 3845 جنيه للشراء

الأونصة: 240120 جنيه للبيع – 239055 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 54040 جنيه للبيع – 53800 جنيه للشراء

الأونصة بالدولار: 5028.72 دولار

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم

سجّل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، نحو 7720 جنيهًا للبيع، و7685 جنيهًا للشراء، ويُستخدم غالبًا في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

أما عيار 22 فقد بلغ 7075 جنيهًا للبيع و7045 جنيهًا للشراء، ويُقبل عليه في بعض المشغولات الثقيلة ذات الطابع الخليجي.

وبالنسبة لـ عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا، فقد سجّل 6755 جنيهًا للبيع و6725 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه مقارنة بالتعاملات السابقة.

وسجّل عيار 18، المستخدم بكثرة في المشغولات الحديثة، 5790 جنيهًا للبيع و5765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4505 جنيهات للبيع و4485 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الأعيرة الأقل تداولًا، سجّل عيار 12 سعر 3860 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 54040 جنيهًا للبيع و53800 جنيهًا للشراء، في حين سجّلت الأونصة 240120 جنيهًا للبيع، وبلغ سعرها عالميًا نحو 5028.72 دولارًا.