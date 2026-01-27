العثور على طفلة رضيعة داخل كيس قمامة في أسوان

عثر عدد من الأهالى بمدينة إدفو شمال أسوان على طفلة رضيعة ملقاة في الشارع بمنطقة المحطة وسط المدينة، وداخل كيس قمامة لونه أسود.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة في مركز إدفو شمال أسوان إخطار يفيد بالعثور على رضيعة ملقاة في الشارع داخل كيس قمامة لونه أسود وبجوار أحد المستشفيات الخاصة في ظروف غامضة.

طفل رضيع

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم إيداع الطفلة في حضانة مستشفى النيل التخصصي، ومن ثم يتم إنهاء الإجراءات اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، كما تم إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى أسباب هذه الواقعة .