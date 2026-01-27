رئيس مدينة سفاجا يعقد لقاء مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم

عقد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، اللقاء الدوري للمواطنين بمقر الوحدة المحلية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها بجميع مدن المحافظة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس المدينة إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، من بينها المرافق العامة، والإسكان، وتقنين أوضاع وضع اليد، والأكشاك، مؤكدًا حرصه على التعامل الفوري مع المشكلات العاجلة، ودراسة باقي الطلبات لإيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار القوانين واللوائح المنظمة والإمكانات المتاحة.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من أهمية التواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق رضا المواطن وتعزيز جودة الحياة بمدينة سفاجا.

ووجّه رئيس المدينة المختصين من الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مدينة سفاجا على أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية، لما لها من دور فعال في حل المشكلات وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمدينة.