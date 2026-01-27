قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
محافظات

رئيس مدينة سفاجا يعقد لقاء مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم

ابراهيم جادالله

عقد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، اللقاء الدوري للمواطنين بمقر الوحدة المحلية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها بجميع مدن المحافظة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس المدينة إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، من بينها المرافق العامة، والإسكان، وتقنين أوضاع وضع اليد، والأكشاك، مؤكدًا حرصه على التعامل الفوري مع المشكلات العاجلة، ودراسة باقي الطلبات لإيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار القوانين واللوائح المنظمة والإمكانات المتاحة.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من أهمية التواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق رضا المواطن وتعزيز جودة الحياة بمدينة سفاجا.

ووجّه رئيس المدينة المختصين من الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مدينة سفاجا على أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية، لما لها من دور فعال في حل المشكلات وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمدينة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

