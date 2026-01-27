قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

21 مارس محاكمة والدة شيماء جمال في حيازة سلاح ناري

والدة شيماء جمال
والدة شيماء جمال
ندى سويفى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال إلى محكمة الجنح لاتهامها بادعاء حيازة سلاح ناري في أحد البرامج التليفزيونية. 

وقال المستشار أشرف فرحات المحامي دفاع والدة شيماء جمال أن النيابة المختصة حددت جلسة 21 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة موكلته في القضية الخاصة بادعاءها حيازة سلاح ناري والمخلى سبيلها فيها بكفالة 5 آلاف جنيه وستحاكم أمام محكمة جنح الطالبية، وأشار إلى أنها أحيلت إلى محكمة الجنح لأنه لم يثبت حيازتها سلاحا ناريا إنما زعمت ذلك، مضيفا أنه يتم ترتيب دفاعه بحسب الاتهام والقيدوة والوصف الوارد بأمر الإحالة. 

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية.

جاء قرار إخلاء السبيل عقب انتهاء جهات التحقيق من سماع أقوال المتهمة في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تضمنت اتهامات بالتهديد والإساءة، بعد ادعائها حيازة سلاح ناري خلال مداخلة تلفزيونية، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وفحص الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على والدة الإعلامية الراحلة بعد تداول مقاطع مصورة لتصريحاتها، حيث باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسؤالها بشأن ما نُسب إليها من أقوال، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيلها بضمان مالي.

النيابة العامة الجيزة ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال محكمة الجنح ادعاء حيازة سلاح ناري

