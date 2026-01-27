المؤبد لـ عامل بتهمة قتل شاب عقب مشادة حادة بالطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل القضية





وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة عامل إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.





وصدر قرار الإحالة في القضية رقم 9649 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.





وكشفت التحقيقات أن المتهم «جميل.ف» 32 عامًا، عامل، والمقيم بدائرة الطالبية، أقدم في يوم 14 يونيو 2025 على قتل المجني عليه « خالد.س» عمدًا مع سبق الإصرار، إثر مشادة سابقة بينهما.





وأوضحت النيابة أن المتهم استدرج المجني عليه موهمًا إياه بالتصالح وإنهاء الخلاف، وفي لحظة غدر باغته بعدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، استقرت في صدره ومناطق متفرقة من جسده، ليسقط صريعًا متأثرًا بإصاباته، والتي أودت بحياته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.





كما أسندت النيابة إلى المتهم حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.





ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، المعاقب عليها بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، ومواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.