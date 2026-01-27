قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لـ عامل بتهمة قتل شاب عقب مشادة حادة بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل القضية 


 

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة عامل إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.


 

وصدر قرار الإحالة في القضية رقم 9649 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.


 

وكشفت التحقيقات أن المتهم «جميل.ف»  32 عامًا، عامل، والمقيم بدائرة الطالبية، أقدم في يوم 14 يونيو 2025 على قتل المجني عليه « خالد.س» عمدًا مع سبق الإصرار، إثر مشادة سابقة بينهما.


 

وأوضحت النيابة أن المتهم استدرج المجني عليه موهمًا إياه بالتصالح وإنهاء الخلاف، وفي لحظة غدر باغته بعدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، استقرت في صدره ومناطق متفرقة من جسده، ليسقط صريعًا متأثرًا بإصاباته، والتي أودت بحياته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.


 

كما أسندت النيابة إلى المتهم حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.


 

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، المعاقب عليها بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، ومواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

محكمة جنايات الجيزة مجمع محاكم زينهم السجن المؤبد قتل شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

ريال مدريد

أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منتخب اليد

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في بطولة إفريقيا لليد والقنوات الناقلة

زينة طارق بطلة الجمباز

بطلة رغم صغر سنها.. زينة طارق تتوج بالذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد