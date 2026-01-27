قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
تشييع آخر محتجز إسرائيلي في غزة غدا | محلل: لحظة رمزية تسقط أدوات المماطلة

ياسمين القصاص

من المقرر أن تقام جنازة الرقيب ران جويلي، آخر إسرائيلي كان جثمانه محتجزا في قطاع غزة، غدا الأربعاء، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة رفاته أمس الاثنين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية: "في السياق السياسي الداخلي، قدم نتنياهو الإعلان بوصفه "وفاء بوعد إعادة الجميع"، وهو خطاب يخاطب الوجدان الإسرائيلي ويعيد ترميم صورته القيادية بعد ضغوط داخلية متواصلة، لكن في القراءة السياسية الأوسع، فإن إغلاق هذا الملف يسحب من يد الحكومة أداة كانت تستخدم لتأجيل الانخراط الجدي في القضايا الأثقل: الإعمار، الترتيبات المدنية، وتخفيف القيود الإنسانية، ومع المراسم العسكرية لدفن المحتجز وفق الأعراف المتبعة في الجيش الإسرائيلي، يتحول الحدث من مسألة عملياتية إلى إعلان رسمي بأن قطاع غزة بات خاليا من أي محتجز إسرائيلي حي أو جثمان للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وهو تطور رمزي وسياسي في آن واحد".

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بعد سقوط هذه الورقة، لم يعد ممكنا الاستمرار في استخدام هذه الذريعة لتبرير تعطيل التزامات منصوص عليها بوضوح في اتفاق وقف إطلاق النار.. المجتمع الدولي، والوسطاء تحديدا، أمام مسؤولية دفع جميع الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل، نحو التنفيذ الكامل والمتزامن لبنود الاتفاق، بدل إعادة ترتيب الأولويات على أسس أمنية ضيقة تؤجل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية، واستعادة الجثمان أغلقت ملفا، لكنها فتحت باب المساءلة حول ما إذا كانت مرحلة ما بعد ذلك ستشهد تنفيذا فعليا للالتزامات، أم جولة جديدة من إعادة التفسير والمماطلة تحت عناوين مختلفة.

وتابع: "في مشهد يحمل أبعادا سياسية تتجاوز طقوس الدفن ذاتها، أسدل الستار أمس عن آخر ورقة استخدمتها حكومة بنيامين نتنياهو طويلا للمناورة والتهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُقر في شرم الشيخ برعاية مصرية-أميركية-قطرية تركية". 

واختتم: "الإعلان الإسرائيلي عن العثور على جثمان آخر محتجز إسرائيلي كان موجودا في قطاع غزة لا يمثل فقط نهاية ملف معقد، بل يطوي صفحة استخدمت سياسيا لتبرير تعطيل تنفيذ بنود واضحة في الاتفاق، خاصة ما يتعلق بفتح المعابر، إدخال المساعدات، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع. استعادة الرفات أكدها الجيش الإسرائيلي رسميا، في خطوة أنهت ملف الجثامين الإسرائيلية في غزة".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء أن مراسم الجنازة ستجرى في مقبرة ميتار، حيث يقام التأبين الساعة 12:30 ظهرا، قبل أن يواري جثمان جويلي الثرى في الساعة 14:30.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن رفات جويلي قد أعيدت ضمن عملية أطلق عليها اسم "القلب الشجاع"، بعد جهود مكثفة شملت البحث والتعرف على الهوية، بالتعاون بين المعهد الوطني للطب الشرعي وشرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية. ويُعد هذا الإعلان اكتمالًا لإعادة جميع المختطفين، أحياءا ورفاتا، من قطاع غزة.

قتل جويلي، البالغ من العمر 24 عاما، في صباح السابع من أكتوبر 2023 خلال هجوم لحركة حماس على جنوب إسرائيل، ونقل جثمانه إلى غزة ضمن 251 أسيرا احتجزتهم الحركة، وقد أطلق سراح معظم المختطفين الأحياء خلال هدنة سابقة، واستعيدت رفات الغالبية العظمى منهم، فيما بقي جويلي الحالة الأخيرة المعلقة حتى أمس.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالعملية واصفا إياها بـ"إنجاز استثنائي"، مؤكدا: "وعدنا – ووعدت أنا – بإعادة الجميع، وقد أعدنا الجميع حتى آخر أسير".

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

رئيس جامعة كفر الشيخ

ترقيات ومنح درجات علمية جديدة بجامعة كفر الشيخ

السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد

السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

لتحويلها إلى مركز ثقافي.. نائب محافظ الجيزة تتفقد حديقة باحثة البادية بإمبابة

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

