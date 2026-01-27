قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي ام دبليو 320 أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه| صور

بي ام دبليو 320 موديل 2007
بي ام دبليو 320 موديل 2007
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي ام دبليو 320 موديل 2007

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 320 موديل 2007، وتنتمي 320 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2007 الخارجية

بي ام دبليو 320 موديل 2007

تمتلك سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي ام دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي ام دبليو 320 موديل 2007

بي ام دبليو 320 موديل 2007

تستمد سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

مقصورة بي ام دبليو 320 موديل 2007 الداخلية

بي ام دبليو 320 موديل 2007

تحتوي مقصورة سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية وخلفية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي ام دبليو 320 موديل 2007

تتوافر سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة بي ام دبليو 320 موديل 2007 مواصفات بي ام دبليو 320 بي ام دبليو 320 محرك بي ام دبليو 320 سعر بي ام دبليو 320 موديل 2007 السيارات السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

بدر عبدالعاطي

وزيرا الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

الفضة

قفزة تاريخية للفضة تدفع سيتي لرفع توقعاته إلى 150 دولارا للأوقية

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد