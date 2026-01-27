بي ام دبليو 320 أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه| صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي ام دبليو 320 موديل 2007

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 320 موديل 2007، وتنتمي 320 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2007 الخارجية

تمتلك سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي ام دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي ام دبليو 320 موديل 2007

تستمد سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

مقصورة بي ام دبليو 320 موديل 2007 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية وخلفية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي ام دبليو 320 موديل 2007

تتوافر سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .