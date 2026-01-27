اركب هيونداي اتوس بـ 150 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي اتوس موديل 2008

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي اتوس موديل 2008، وتنتمي اتوس لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات هيونداي اتوس موديل 2008 الخارجية

تظهر سيارة هيونداي اتوس موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك هيونداي اتوس موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي اتوس موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأزرق .

مقصورة هيونداي اتوس موديل 2008 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي اتوس موديل 2008 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي اتوس موديل 2008

تباع سيارة هيونداي اتوس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .