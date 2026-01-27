قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

حراك شعبي.. سامح عاشور يكشف كواليس ما حدث قبل يناير 2011

هاني حسين

قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إنّ المؤشرات التي سبقت اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت واضحة ومتراكمة في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يكن قادرًا على تقدير حجم ما سيحدث، رغم تصاعد الحشود وزيادة حالة الغضب والانفعال بشكل يومي.

وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن مشاهد الحراك الشعبي بدأت تتشكل من وجوه عادية لم تكن حاضرة من قبل في أي نشاط سياسي، إلا أن حالة الاحتقان المتراكم كانت الدافع الرئيسي لخروج هؤلاء المواطنين. وأضاف أن هذا الاحتقان بلغ ذروته بفعل عدد من الوقائع المؤثرة التي ساهمت في تفجير الغضب الشعبي.

وأشار إلى أن واقعة تعذيب الشاب السكندري داخل أحد أقسام الشرطة، إلى جانب انتخابات مجلس الشعب عام 2010، شكّلتا محطات فارقة في تأجيج الغضب العام، معتبرًا أن الطريقة التي أُجريت بها الانتخابات كانت مستفزة إلى حد كبير، وأسهمت في فقدان السلطة لما تبقى لها من شرعية شعبية.

وأكد عاشور أن من بين أسباب نجاح الثورة رفض قطاع واسع من المنتمين إلى الحزب الوطني الدفاع عن السلطة، موضحًا أن ما جرى في الانتخابات دفع العديد من القيادات والعائلات والقوى السياسية في القرى والمدن إلى تقديم تنازلات موثقة عن الترشح، قبل أن يتم استبعادهم فعليًا، وهو ما خلق حالة من الغضب والخذلان.

وواصل، أن هؤلاء لم يخرجوا للدفاع عن نتائج الانتخابات أو عن السلطة عند بدء الحراك الشعبي، لأنهم شعروا بأنهم تعرضوا للخداع، ولم يكن لديهم ما يدافعون عنه.

سامح عاشور مصر يناير 2011 أحداث يناير اخبار التوك شو

