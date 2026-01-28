قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 نصائح مهمة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الذهب يكسر حاجز 5200 دولار للأوقية
روبيو يحذر رئيسة فنزويلا من مصير مادورو حال عصيانها أوامر أمريكا
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
رياضة

برشلونة في اختبار حاسم بدوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة مصيرية عندما يلتقي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، مساء اليوم، الأربعاء 28 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتُقام المباراة على أرضية ملعب كامب نو، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل أهمية اللقاء بالنسبة للفريق الكتالوني الذي يسعى لحسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 دون الدخول في حسابات الملحق.

موقف برشلونة في جدول الترتيب

يدخل برشلونة هذه المواجهة وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتباينة خلال الجولات السابقة. ويعلم الفريق جيدًا أن أي تعثر قد يضعه في موقف معقد ويحرمه من التأهل المباشر للأدوار الإقصائية.

كوبنهاجن يبحث عن مفاجأة

في المقابل، يخوض كوبنهاجن اللقاء دون ضغوط كبيرة، حيث يحتل المركز السادس والعشرين برصيد 8 نقاط فقط. ورغم صعوبة المهمة، يأمل الفريق الدنماركي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار القارة، خاصة أنه لا يملك ما يخسره في هذه المواجهة.

الفوز وحده لا يكفي لبرشلونة

ولا يملك برشلونة خيارًا سوى تحقيق الفوز في مباراة الليلة، مع ضرورة تسجيل عدد كبير من الأهداف، من أجل تحسين فارق الأهداف والمنافسة على أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16، دون المرور بمرحلة الملحق التي قد تُرهق الفريق بدنيًا وفنيًا.
 

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وكوبنهاجن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة الأوروبية.


 

بالصور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

