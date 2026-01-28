برشلونة في اختبار حاسم بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة مصيرية عندما يلتقي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، مساء اليوم، الأربعاء 28 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتُقام المباراة على أرضية ملعب كامب نو، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل أهمية اللقاء بالنسبة للفريق الكتالوني الذي يسعى لحسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 دون الدخول في حسابات الملحق.

موقف برشلونة في جدول الترتيب

يدخل برشلونة هذه المواجهة وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتباينة خلال الجولات السابقة. ويعلم الفريق جيدًا أن أي تعثر قد يضعه في موقف معقد ويحرمه من التأهل المباشر للأدوار الإقصائية.

كوبنهاجن يبحث عن مفاجأة

في المقابل، يخوض كوبنهاجن اللقاء دون ضغوط كبيرة، حيث يحتل المركز السادس والعشرين برصيد 8 نقاط فقط. ورغم صعوبة المهمة، يأمل الفريق الدنماركي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار القارة، خاصة أنه لا يملك ما يخسره في هذه المواجهة.

الفوز وحده لا يكفي لبرشلونة

ولا يملك برشلونة خيارًا سوى تحقيق الفوز في مباراة الليلة، مع ضرورة تسجيل عدد كبير من الأهداف، من أجل تحسين فارق الأهداف والمنافسة على أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16، دون المرور بمرحلة الملحق التي قد تُرهق الفريق بدنيًا وفنيًا.



موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وكوبنهاجن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة الأوروبية.



