نادر أبو الليف يعتذر عن منشوره: سوء فهم غير مقصود

نشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقدم فيه اعتذار رسمي بعد مشوراته الأخيرة التى اثارت حالة من الجدل.

وقال نادر أبو الليف : "أهلي وأصدقائي وجمهوري الحبيب الذي اعتز به دائماً.. إن المحبة هي الأصل في كل ما أقدمه لكم وانطلاقاً من شيم الكرام في العفو عند المقدرة واستجابةً لتقديري الكبير لآراء أصدقائي المقربين الذين أثق في إخلاصهم أود أن أوضح أن منشوري السابق قد فُهم على نحو لم أكن أقصده إطلاقاً حيث تسبب في لَبس طال أشخاصاً أكن لهم كل تقدير دون تعمد مني.

وأضاف نادر أبو الليف: “لذا فإنني أتقدم باعتذار صادق عن أي إزعاج أو سوء فهم غير مقصود فأنتم السند والقيمة الحقيقية ولا أقبل أن يمس الود الذي بيننا أي قدر.. شكراً لتفهمكم ودعمكم الدائم وممتن جداً لمحبتكم التي هي رصيدي الأغلى”.

تفاصيل الخلاف

تصدر نادر أبو الليف مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشره منشورًا على حسابه الشخصي على فيسبوك كشف فيه عن خلاف حاد جمعه بإحدى المذيعات تعمل في قناة فضائية، بعد أن قام بظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأوضح أبو الليف أن المذيعة، التي لم يذكر اسمها الكامل واكتفى بالإشارة إلى أول حرف منه، كانت تتقاضى أجرًا من جهة الإنتاج مقابل استضافته، الأمر الذي فجر الأزمة وأثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

كشف أبو الليف أن المذيعة تواصلت معه في البداية وطلبت منه الظهور في برنامجها على سبيل الدعم والمساندة، مبررة عدم دفع أي أجر بعدم توفر ميزانية إنتاجية كافية. ولفت الفنان إلى أنه وافق على ذلك بدافع التقدير، خاصة أنه لم يكن يمانع الظهور الإعلامي مجانًا في بعض الحالات الإنسانية أو المهنية.

وامتد دعمه لتلك المذيعة إلى المشاركة في أنشطة خيرية، منها إحياء حفل زفاف لفتاة يتيمة، وكذلك المساهمة في حفل للأطفال الأيتام، مؤكداً أنه لم يعترض على أي من هذه المشاركات لإيمانه بالقيمة الإنسانية لتلك الأعمال.

تصاعد الأزمة

وأشار أبو الليف إلى أن الأزمة تصاعدت بعد أن علم من مصادر أخرى بأن المذيعة كانت تتقاضى أجرًا مقابل ظهوره معها، بينما كان هو يشارك دون مقابل.

وأضاف أنه حاول التواصل معها مباشرة لمناقشة الموقف، إلا أن رد فعلها جاء غاضبًا، حيث أنهت المكالمة بشكل مفاجئ وقامت بحظره على وسائل التواصل، ما زاد من تفاقم الخلاف بين الطرفين.

وأوضح الفنان أن الموقف أثار استياءه، لكنه حرص على التعامل بأخلاقية قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، معتبرًا أن ما حدث مساس بحقوقه الأدبية والمعنوية.

موقف أبو الليف ورؤيته المهنية

في ختام تصريحاته، شدد نادر أبو الليف على أهمية احترام العمل الفني والتقدير المهني، مؤكدًا أن التعاون بين الفنانين والإعلاميين يجب أن يقوم على الوضوح والاحترام المتبادل، حتى في الحالات التي يتم فيها الظهور الإعلامي دون مقابل.

كما أشار إلى أنه سيحتفظ بحق الرد والحفاظ على كرامته المهنية، لافتًا إلى أن أي تعاون مستقبلي يجب أن يكون مبنيًا على الشفافية والصدق، وهو المبدأ الذي يحرص على الالتزام به في كافة أعماله الفنية والإعلامية.



