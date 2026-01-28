هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط ضغوط بيعية أدت إلى انخفاض رأس المال السوقي بنحو 22.654 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 47,785 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان انخفض بنحو 0.33% مسجلًا 57,223 نقطة.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي خسر حوالي 0.13% ليغلق عند مستوى 21,724 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان

تراجع بنسبة 2.85% ليغلق عند 12,149 نقطة.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان

هبط بنحو 2.08% ليصل إلى مستوى 16,827 نقطة.