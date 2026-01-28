ختام تعاملات الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية.. البورصة السعودية في المقدمة

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء:

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-مكاسب جديدة لأسواق المال الإماراتية

-تراجع مؤشرات البورصة المصرية

غلب اللون الأخضر علي أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصات السعودية، مسقط، قطر ،الإمارات والبحرين وتراجعت الأردن، الكويت ومصر.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 28 يناير 2026.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولاته، اليوم، مرتفعًا بمقدار 76.28 نقطة، ليصل إلى مستوى 11458.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، خلال جلسة التعاملات، 280 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 139 شركة أخرى.

من جهته، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" تداولاته مرتفعًا بمقدار 105.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 23855.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال سعودي، عقب تداول أكثر من مليوني سهم.

أسواق المال الإماراتية

اضافت أسهم الإمارات مكاسب جديدة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مع توالي الإفصاح عن نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة والتوصيات بشأن التوزيعات للعام 2025.

وفي نهاية جلسة اليوم تجاوز خلالها مؤشر سوق دبي حاجز 6500 نقطة، مرتفعاً 0.74% عند 6514 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.37% إلى 10393.65 نقطة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 87.96 نقطة، أي بنسبة 0.78 %، ليصل إلى مستوى 11373.09 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و162 ألفا و34 سهما، بقيمة 462 مليونا و889 ألفا و109.065 ريال، عبر تنفيذ 36376 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 680 مليارا و331 مليونا و304 آلاف و5.868 ريال، مقارنة بـ 677 مليارا و117 مليونا و34 ألفا و976.276 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 تداولاته، اليوم، مرتفعا 90 نقطة، أي بنسبة 1.44%، ليبلغ مستوى 6361.45 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6271.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداول، خلال جلسة التعاملات، 58 مليونا و490 ألفا و951 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 14.2%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 68 مليونا و178 ألفا و967 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.761 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 33.58 مليار ريال عماني.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,052.32، بارتفاع وقدره 2.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,011.57 بارتفاع وقدره 3.63 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا، و971 ألفًا، و916 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 844 ألفًا، و351 دينارًا بحرينيًا، جرى تنفيذها من خلال 95 صفقة.



البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط ضغوط بيعية أدت إلى انخفاض رأس المال السوقي بنحو 22.654 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 47,785 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان انخفض بنحو 0.33% مسجلًا 57,223 نقطة.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي خسر حوالي 0.13% ليغلق عند مستوى 21,724 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان

تراجع بنسبة 2.85% ليغلق عند 12,149 نقطة.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان

هبط بنحو 2.08% ليصل إلى مستوى 16,827 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 72.89 نقطة، أي بنسبة 0.83%، ليبلغ مستوى 8724.50 نقطة.

وتم، خلال جلسة التعاملات، تداول 241.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 18401 صفقة نقدية، بقيمة 88.9 مليون دينار كويتي.

وفقد مؤشر السوق الرئيسي 74.34 نقطة، أي 0.91 %، ليبلغ مستوى 8111.32 نقطة، عقب تداول 78.3 مليون سهم، عبر إبرام 6781 صفقة نقدية، بقيمة 13.7 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 76.17 نقطة، أي بنسبة 0.81%، ليبلغ مستوى 9308.01 نقطة، من خلال تداول 163.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 11620 صفقة نقدية، بقيمة 75.2 مليون دينار .

بدوره، انخفض مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 103.54 نقطة، أي بنسبة 1.19%، ليبلغ مستوى 8588.31 نقطة، عقب تداول 64.3 مليون سهم، عبر إبرام 4760 صفقة نقدية، بقيمة 11.6 مليون دينار.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة (0.59%)، لتصل إلى مستوى (3526.39) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (5.1) ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو (11.3) مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ (3382) صفقة.