سعرها 600 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري، على العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، وفورد فييستا، وشيفروليه أوبترا، ورينو ميجان، وميتسوبيشي لانسر .

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 288 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة فورد فيستا موديل 2019 من المحرك إلي العجلات من علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة فورد فيستا موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 من قطع مسافة 178 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .