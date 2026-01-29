قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعرها 600 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر

سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر
سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري، على العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، وفورد فييستا، وشيفروليه أوبترا، ورينو ميجان، وميتسوبيشي لانسر .

رينو ميجان موديل 2018

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو ميجان موديل 2018

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 288 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فيستا موديل 2019

تنقل قوة سيارة فورد فيستا موديل 2019 من المحرك إلي العجلات من علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فورد فيستا موديل 2019

تأتى سيارة فورد فيستا موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 2015

تمكنت سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 من قطع مسافة 178 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 2015

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة تويوتا كورولا فورد فييستا شيفروليه أوبترا رينو ميجان ميتسوبيشي لانسر السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

ترشيحاتنا

ندوة

علماء الأزهر والأوقاف: من أبهى مظاهر الإعجاز القرآني اجتماع الفخامة والعذوبة في نظمه

شيخ الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

ندوات جناح الأزهر

إسهامات علماء المسلمين.. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

بالصور

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد