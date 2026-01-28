مجلس جامعة بني سويف يكرّم محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق

كرّم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، في جلسته رقم254 ، الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، تقديرًا لإسهاماته البارزة والمتميزة في خدمة الجامعة والمجتمع. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و عمداء الكليات، وأعضاء مجلس الجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور محمد ماضي، لما قدمه من جهود علمية وفنية متميزة، حيث يُعد نحاتًا بارزًا وصاحب أتيليه الفنون بالجامعة، إلى جانب إسهاماته في تصميم وتنفيذ عدد من النُّصب التذكارية داخل الحرم الجامعي، من بينها نصب 30 يونيو.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن للدكتور محمد ماضي إسهامات فنية بارزة على مستوى المحافظة، من بينها تنفيذ تمثال ميداني للإمام البوصيري، صاحب قصيدة البُردة، بارتفاع أربعة أمتار ونصف، لتجميل ميدان المحطة بمحافظة بني سويف. كما قام بتصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض، حيث يأتي هذا التكريم في إطار تقدير الجامعة لعلمائها ومبدعيها، وحرصها على إبراز النماذج المتميزة التي أسهمت في الارتقاء بالعمل الأكاديمي والفني، وتعزيز الدور الثقافي والجمالي للجامعة في خدمة المجتمع.