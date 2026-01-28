مختار نوح: ما شاهدته في السويس كشف لي الوجه الحقيقي لأحداث يناير

قال مختار نوح المفكر والخبير بشؤون الجماعات المتطرفة، إنّه شارك في بدايات أحداث يناير بدوافع شخصية تتعلق برغبته في إنهاء مرحلة سياسية معينة، خاصة مع تصاعد الحديث عن التوريث والديون والوصاية، معتبرًا أن الوسيلة في بدايتها بدت مقبولة وذات مظهر إيجابي.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ زيارته لمدينة السويس شكلت نقطة تحول حاسمة في فهمه لما يجري، حيث شاهد مشاهد دماء لم تكن مطروحة في البداية، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم ما يحدث، مشيرًا إلى أن الواقع كشف عن مسار مختلف تمامًا عما تم الترويج له في الأيام الأولى.

وتابع، أن الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية فاقت كل ما تعلمه في حياته السابقة، لافتًا إلى أنه أدرك حجم المكر والتكتيك المستخدم في إدارة الأحداث، ومشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت لاحقًا في كشف هذه الأساليب وتحويلها إلى حقائق معلنة.