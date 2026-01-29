موجز أخبار الوادي الجديد.. الزراعة تواصل دعم مزارعي القمح وتنفيذ مهرجان رياضي للنشء

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

زراعة الوادي الجديد تواصل دعم مزارعي القمح بالمحافظة للوصول إلى أعلى انتاجية

في ضوء الجهود المستمرة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية ميدانيًا ودعم المزارعين بالإرشادات الفنية اللازمة، جرى تنفيذ جولة تفقدية على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمراكز وقري الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وبتوجيهات المهندس عماد بحر، وكيل المديرية ومدير إدارة الإرشاد الزراعي.

وقامت الدكتورة حنان الطيب عبدالله، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، يرافقها المهندس أحمد محمد عبدالسلام، من إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، بجولة ميدانية للمرور على الحقول الإرشادية بمزرعة تابعة لقرية ناصر الثورة، لمتابعة الحالة العامة للمحصول ومعدلات النمو ومراحل التطور المختلفة.

وخلال الجولة، تبين أن محصول القمح بالحقول الإرشادية في حالة ممتازة، حيث يتمتع النبات بمعدلات نمو جيدة وانتظام في التفريع، مع خلوه من الإصابات المرضية أو الحشرية المؤثرة، وذلك نتيجة الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادات الزراعية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوصت الدكتورة حنان الطيب بضرورة الالتزام بأهم التوصيات الفنية خلال هذه المرحلة العمرية من النبات، والتي تشمل الانتظام في الري وفق الاحتياجات الفعلية للمحصول، وعدم الإسراف في استخدام المياه، مع مراعاة التسميد المتوازن طبقًا للبرنامج الموصى به، والاهتمام بأعمال العزيق ومكافحة الحشائش في مواعيدها المناسبة.

مهرجان رياضي للنشء بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد مهرجانًا رياضيًا بمركز شباب القصر بمركز الداخلة، بمشاركة 60 مشاركًا، وذلك ضمن خطة النشاط، بهدف تنمية العمل الجماعي وروح التعاون، ورسم السعادة والبهجة على وجوه المشاركين.

من جانبه أكد محمد فكري، مدير عام المديرية، أن الهدف من المهرجان هو غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وعلى جانب آخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن تنفيذ الفعاليات الثانية من أنشطة مبادرة وعيك وقاية بمستشفى الفرافرة المركزي بقطاع الفرافرة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.