مجموعة أدبية جديدة لأمل منصور عن مركز الحضارة العربية

صدر حديثا عن مركز الحضارة العربية للكاتبة الدكتورة أمل منصور مجموعة أدبية مكونة من ثلاث إصدارات جديدة.

الإصدار الأول “لغة واحدة وقواميس مختلفة ”

هو كتاب ليس محاولة لتقديم وصفة جاهزة للعلاقات .ولا وعدا بحلول سريعة لمعضلات القلب .بل هو دعوة صريحة لإعادة النظر في الطريقة التي نفهم بها أنفسنا والاخرين .داخل أكثر المساحات الإنسانية حساسية وتعقيدا .هذا الكتاب ينطلق من فكرة بسيطة في ظاهرها .عميقة في جوهرها .أننا نتحدث اللغة ذاتها .لكننا نحمل قواميس مختلفة تضع للكلمات معاني متباينة .و نحمل العبارات شحنات شعورية لا يدركها الطرف الآخر بالضرورة فتحدث الفجوة ويتسلل سوء الفهم وتبدأ المسافات في الإتساع دون ضجيج .

الاصدار الثاني “حين يتكلم الصمت بيننا”

كتاب لايتعامل مع الصمت بوصفه فراغا ولا يراه مجرد غياب للكلمات .بل يقترب منه باعتباره لغو كاملة .محملة بالمعاني ومشبعة بالمشاعر المؤجلة .ومليئة بما لم يقل أكثر مما قيل .هذا الكتاب يحاول الاصغاء لما يختبيء خلف السكوت الطويل ومايتراكم في المساحات غير المنطوقة بين شخصين جمعتهما علاقة ما .ثم تركتهما الاسئلة المفتوحة دون اجابات واضحة .

الاصدار الثالث "قلوب ممتلئة فراغا "

هو اقتراب هاديء من تلك المفارقة الإنسانية المؤلمة التي يعيشها كثيرون دون أن يجدوا لها اسما واضحا .أن يبدو القلب مزدحما بالمشاعر والتجارب والعلاقات .لكنه في العمق يشعر بخواء لايمكن تجاهله .هذا الكتاب لايتعامل مع الفراغ باعتباره غيابا للحب أو نقصا في العلاقات .بل يقدمه كحالة شعورية معقدة قد تنشأ وسط الامتلاء ذاته .وسط الكلام .والاقتراب والمشاركة الظاهرة .بينما يظل الاحساس العميق بالوحدة قائما .

#والجدير بالذكر أن الكاتبة الدكتورة امل منصور هي إعلامية ومقدمة برامج بالفصائيات المصرية .وكاتبة ومتخصصة. في العلاقات الأسرية وشئون المجتمع والأسرة وعضو هيئة تدريس سابق في جامعات مصرية وعربية.