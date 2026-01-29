قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مجموعة أدبية جديدة لأمل منصور عن مركز الحضارة العربية

مجموعة أدبية
مجموعة أدبية
عبد الخالق صلاح

 صدر حديثا عن مركز الحضارة العربية للكاتبة الدكتورة أمل منصور مجموعة أدبية مكونة من ثلاث إصدارات جديدة.

الإصدار الأول "لغة واحدة وقواميس مختلفة "

هو كتاب ليس محاولة لتقديم وصفة جاهزة للعلاقات .ولا وعدا بحلول سريعة لمعضلات القلب .بل هو دعوة صريحة لإعادة النظر في الطريقة التي نفهم بها أنفسنا والاخرين .داخل أكثر المساحات الإنسانية حساسية وتعقيدا .هذا الكتاب ينطلق من فكرة بسيطة في ظاهرها .عميقة في جوهرها .أننا نتحدث اللغة ذاتها .لكننا نحمل قواميس مختلفة تضع للكلمات معاني متباينة .و نحمل العبارات شحنات شعورية لا يدركها الطرف الآخر بالضرورة فتحدث الفجوة ويتسلل سوء الفهم وتبدأ المسافات في الإتساع دون ضجيج .

الاصدار الثاني "حين يتكلم الصمت بيننا"

كتاب لايتعامل مع الصمت بوصفه فراغا ولا يراه مجرد غياب للكلمات .بل يقترب منه باعتباره لغو كاملة .محملة بالمعاني ومشبعة بالمشاعر المؤجلة .ومليئة بما لم يقل أكثر مما قيل .هذا الكتاب يحاول الاصغاء لما يختبيء خلف السكوت الطويل ومايتراكم في المساحات غير المنطوقة بين شخصين جمعتهما علاقة ما .ثم تركتهما الاسئلة المفتوحة دون اجابات واضحة .

الاصدار الثالث "قلوب ممتلئة فراغا " 

هو اقتراب هاديء من تلك المفارقة الإنسانية المؤلمة التي يعيشها كثيرون دون أن يجدوا لها اسما واضحا .أن يبدو القلب مزدحما بالمشاعر والتجارب والعلاقات .لكنه في العمق يشعر بخواء لايمكن تجاهله .هذا الكتاب لايتعامل مع الفراغ باعتباره غيابا للحب أو نقصا في العلاقات .بل يقدمه كحالة شعورية معقدة قد تنشأ وسط الامتلاء ذاته .وسط الكلام .والاقتراب والمشاركة الظاهرة .بينما يظل الاحساس العميق بالوحدة قائما .

#والجدير بالذكر أن الكاتبة الدكتورة امل منصور هي إعلامية ومقدمة برامج بالفصائيات المصرية .وكاتبة ومتخصصة. في العلاقات الأسرية وشئون المجتمع والأسرة وعضو هيئة تدريس سابق في جامعات مصرية وعربية.

امل منصور معرض الكتاب مجموعة أدبية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

بايدن

ألماس وقطار فضي وبلح.. قائمة هدايا بايدن من قادة الإمارات وقطر والهند

عاجل | الاتحاد الأوروبي يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

الاتحاد الأوروبي يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

الصومال والاتحاد الأوروبي

الصومال والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بـ 102 مليون دولار

بالصور

ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور

مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد

أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد

هدى شعراوى
هدى شعراوى
هدى شعراوى

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،

عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

مجدي يعقوب

منى الشاذلي لـ مجدي يعقوب : حبيب القلوب وجراحها وطبيبها

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

