18.5مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بقنا



أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى البنية التحتية بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أنه يتم العمل على تغطية تفريعة ترعة الخطارة 2 بمركز ومدينة نقادة، والتي تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق، وتسهيل حركة المواطنين، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار عبد الحليم، إلى أن المشروع يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، بتكلفة تقديرية تبلغ 18.5 مليون جنيه، وبطول 900 مترًا، في إطار حرص الدولة على توجيه استثمارات حقيقية تخدم المواطنين وتدعم خطط التنمية المحلية.

وفي هذا السياق، تابع المهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، يرافقه طارق فوزي، نائب رئيس المركز، أعمال تغطية تفريعة ترعة الخطارة 2 ميدانيا، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سير الأعمال وفقا للجداول الزمنية، والمواصفات الفنية المعتمدة، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.

وأشار حمادي، إلى أن أعمال التغطية تستهدف توسعة الطريق، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركتهم.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، على استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارية بنطاق مركز نقادة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والذي وجه أيضًا بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت اللازم، وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.





