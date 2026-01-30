قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: فريق طبي بمستشفى العاصمة الجديدة يشارك ببث حي لقسطرة قلبية عالية التعقيد

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مشاركة فريق عمل مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الجديدة، ببث حي لحالة قسطرة قلبية عالية التعقيد، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر الشرق الأوسط لانسدادات الشرايين التاجية المزمنة، المنعقد في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لتحقيق التطور المستمر والارتقاء بالمنظومة الصحية .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفريق الطبي بمستشفى العاصمة، نجح في فتح انسداد مزمن لثلاثة شرايين تاجية متكلسة، لمريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، باستخدام جهاز القلب والرئة الصناعي (ECMO)، وهو إجراء دقيق يُنفذ في المراكز الطبية المتقدمة عالميًا، حيث تبلغ تكلفة هذه العلمية نحو مليون جنيه، فيما حصل المريض على الخدمة العلاجية كاملة، دون تحمّل أي تكلفة.

 نقل الخبرات الطبية المتقدمة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مشاركة المستشفى في هذا الحدث العلمي الإقليمي، تأتي في إطار حرص الهيئة على نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وإبراز ما وصلت إليه المستشفيات التابعة لها من قدرات تقنية وبشرية تمكّنها من إجراء التدخلات القلبية المعقدة داخل مصر.

وأضاف أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الفرق العلاجية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة للمنتفعين، ودعم توجه الدولة نحو تقليص قوائم الانتظار وتوفير العلاج المتخصص دون أعباء مالية على المرضى.

وصرّح الدكتور رمزي منير عبدالعظيم، مدير مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الجديدة، إن العملية الجراحية أجرها الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب وخبير انسدادات الشرايين التاجية، بمشاركة فريق طبي متخصص من مستشفى العاصمة الجديدة، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلمية المعتمدة.

