استخراج جسم غريب من معدة رضيع عمره 14 يوما في مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

نجح فريق جراحي بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفي ناصر التخصصي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 14 يوما، وصل للمستشفى يعاني من ضيق حاد في التنفس، في ملحمة طبية تعكس أعلى درجات المسئولية والاحترافية.

استقبال الرضيع

وكشف الدكتور أيمن خلاف مدير عام مستشفى ناصر التخصصي، أنه تم استقبال طفل رضيع يبلغ من العمر 14 يوما، يعاني من ضيق حاد في التنفس، موضحا أنه فور استقبال الحالة، باشر الفريق الطبي الفحص والتشخيص، حيث تم وضع الطفل على جهاز الـ CPAP لدعم تنفسه، ومن خلال دقة الأشعة، تم اكتشاف جسم غريب يستقر في منطقة المعدة، وهو ما كان يمثل خطراً كبيراً على حياة الصغير في هذا العمر الحرج.

وتابع مدير عام المستشفي، ونظرا لأن إنقاذ الأرواح يحتاج لسرعة القرار، تحول الفريق الطبي إلى خلية نحل، وبمجهودات ذاتية وتنسيق مباشر وسريع تم تأمين المنظار المناسب وتحويل الحالة فوراً، حيث تم استخراج الجسم الغريب بنجاح، والطفل الآن بحالة جيدة جداً بفضل الله.



وتقدمت إدارة المستشفي، بالشكر للأبطال الذين بذلوا الجهد بروح الفريق الواحد لضمان سلامة الطفل، وهم الدكتور مهاب صلاح استشاري الأطفال وحديثي الولادة، والدكتورة عزة رضوان أخصائي المبتسرين بالمستشفى، وفريق قسم الأطفال المبتسرين، وفريق التمريض بالحضانات أصحاب المجهود الميداني والتنسيق المباشر لإنقاذ الحالة.