اليوم.. متحف الزعفران يعقد ندوة كيف نقرأ التاريخ

ينظم متحف الزعفران بجامعة عين شمس، ندوة نقاشية بعنوان «كيف نقرأ التاريخ»، تحاضر خلالها الأديبة والكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، الحاصلة على جائزة التفوق في الآداب، وصاحبة العديد من الروايات والأعمال الأدبية البارزة، اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يدير الحوار الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير المتحف، في لقاء يفتح المجال لتبادل الرؤى والأفكار حول قراءة التاريخ بالإضافة إلى مناقشة رواية «سبيل الغارق».

وتأتي الندوة في إطار الدور الثقافي والتنويري الذي يضطلع به المتحف، وحرصه على فتح آفاق جديدة أمام الجمهور للتفاعل مع قضايا التاريخ والهوية من منظور أدبي وفكري معاصر.

ووجهت إدارة متحف الزعفران، الدعوة إلى المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، لحضور الفعالية، والمشاركة في النقاشات التي تثري الحوار حول فهم التاريخ وأبعاده المختلفة.