العربى الناصرى : كلمات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تعكس رؤية واضحة للتعليم

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكلماته أمام طلاب الأكاديمية، حملت رسائل واضحة وهامة بشأن مستقبل مصر في مختلف المجالات.

وأشار أبو العلا، إلى أن كلمات الرئيس تضمنت تأكيدًا على أهمية التعليم وبناء الإنسان القادر على تحمل مسؤولية تطوير الدولة، مؤكداً أن الأكاديمية العسكرية تمثل نموذجًا رائدًا للتطوير والبناء الإنساني، بما يرسخ قيم الجدارة والموضوعية والانضباط في كل مؤسسات الدولة.

وقال أبو العلا: "لقد شدد الرئيس السيسي على أن التطوير والتجديد في المؤسسات جزء أصيل من تقدم الدولة، وأن أي جمود يؤدي إلى التخلف، وأن التعليم الجيد والمعايير الدقيقة في تقييم الطلاب هو الأساس لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة".

وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن الرئيس السيسي أكد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وفرص الاستثمار متاحة، وأن الدولة تعمل على تعزيز استقرار السوق والسلع الأساسية رغم الأزمات العالمية، مشددًا على أن ذلك يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا.

وأوضح أبو العلا أن ما أكد عليه الرئيس السيسي حول الانضباط، والرعاية المدروسة، ونقل الخبرات المكتسبة من الأكاديمية إلى مؤسسات الدولة، يعكس حرص القيادة على بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بمسار الأكاديمية في تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب.

وتابع قائلا : "كلمات الرئيس السيسي حملت الأمل لكل المصريين، وأكدت أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء مستقبل مشرق، بالاعتماد على التعليم الجاد، الكوادر المؤهلة، والاقتصاد القوي المستند إلى الكفاءة والجدارة".