رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الزمالك يتعاقد مع مهاب سليمان لتدعيم كرة اليد
تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
برلمان

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة نشر محتوى مضلل بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 عقوبة نشر محتوى مضلل ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية 

يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري.

كانت وزارة الداخلية كشفت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نفيه بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه بالضرب من قبل نزلاء آخرين داخل محبسه فى محاولة لقتله دون تدخل من إدارة المركز.

 فقد نشرت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنزيل المذكور يتحدث خلاله فى ذات الادعاءات، حيث تبين أنه فيديو مفبرك باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي فى إطار محاولة لخلط الحقائق وإثارة البلبلة.

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على أزمة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي. 

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على “فيسبوك”: "الواحد بعد كدا لما يسمع تصريح مستفز للغاية يسكت ويوكل أمره لله ويدعي إن ربنا يهدي الجميع عشان مايهزأش نفسه مع اللي يسوى واللي مايسواش".

في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.

وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.

كانت “سعيد” قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة نشر محتوى مضلل محتوى مضلل نشر محتوى مضلل السجن

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
محافظ الشرقية
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
