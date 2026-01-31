ختام العرض المسرحي "نور في عالم البحور" بقصر ثقافة الإسماعيلية

اختتم العرض المسرحي "نور في عالم البحور" ، والذي أقيم خلال الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ يناير، بقصر ثقافة الإسماعيلية ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح (المسرح القومي للطفل)، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وسط حضور جماهيري ملحوظ وأجواء مليئة بالبهجة.

بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيرين عبد الرحمن رئيس فرع ثقافة الإسماعيلية، ومدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

وتناول العرض قصة مسرحية خيالية تدور أحداثها في عالم أعماق البحار، وتعتمد على الموسيقى والاستعراض لتجسيد هذا العالم بأسلوب بصري مبسط، يحمل رسائل بيئية وتربوية حول أهمية حماية الكائنات البحرية والبحار من التلوث، ويقدَّم بأسلوب يناسب الأطفال والعائلة.

وفي نهاية العرض المسرحي، تم تكريم أبطال العرض المسرحي وتقديم شهادات تقدير عن دورهم الرائد في إثراء الوعي لحماية البيئة البحرية لدى النشء.

وعلى هامش العرض المسرحي، قدمت فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم التابعة لمحافظة الإسماعيلية عرضًا فنيًا مميزًا يعبر عن السلام والمحبة والإخاء.

وأعرب نجوم العرض عن شكرهم وتقديرهم للواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بجمهور محافظة الإسماعيلية وحرصه على حضور العرض المسرحي، مشيدين بتفاعل الجمهور الكبير وقدرته على تذوق الفن، وهو ما يعكس تميز الإسماعيلية وجمهورها في تقدير الفنون والمسرح، كما أشادوا بما شاهدوه من معالم سياحية فريدة بالمحافظة.

يأتي العرض المسرحي ضمن التنسيق المشترك بين وزارة الثقافة وقوات الدفاع الشعبي، ومن تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي، وتوزيع موسيقي وألحان الموسيقار هاني شنودة وبطولة الفنانين ميدو عادل، هدى هاني، سيد جبر، ونخبة من الفنانين.