قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس حضور إمام عاشور إلى الأهلي اليوم للتدريب منفردا بملعب التتش
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة توقّع بروتوكولا مع الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
همت الحسينى

وقّعت جامعة المنصورة ممثلة في كلية الطب البيطري، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لـجامعة الدول العربية، بمقر الاتحاد بالقاهرة، وذلك دعمًا للتعاون العلمي العربي وتكامل الجهود المؤسسية في مجالات حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

 ومثّلت كلية الطب البيطري في توقيع البروتوكول الدكتورة مها عبده العشماوي، تفويضًا عن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، فيما مثّل الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية الدكتور جمال مدني، الأمين العام للاتحاد، نائبًا عن الدكتور بهاء حلمي بدر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد. 

كما أشرف على تنسيق البروتوكول الدكتور محمد علي ماهر، رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم القضايا البيئية والتنموية، وتعزيز دورها المجتمعي والعلمي في خدمة أهداف البيئة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الجهود الأكاديمية مع المؤسسات العربية المتخصصة لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقال إن هذا التعاون يعكس توجه الجامعة نحو توسيع الشراكات العلمية الإقليمية، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على دعم مسارات التنمية المستدامة في مصر والوطن العربي.

وأوضحت الدكتورة مها عبده العشماوي أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، وإعداد البرامج العلمية والتوعوية، وتبادل الاستشارات الفنية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العلمية والبحثية وتعزيز الدور المجتمعي لكلية الطب البيطري.

وأضافت أن مجالات التعاون تشمل عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة، من بينها التغيرات المناخية وسبل التخفيف من آثارها، وحماية التنوع البيولوجي، وإعداد وتأهيل المرشد البيئي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وتنمية الاستزراع السمكي، إلى جانب إبراز الأهمية الاقتصادية للنباتات والحيوانات البرية، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تسخير خبراتها العلمية لخدمة قضايا البيئة والتنمية.

كما أكد الدكتور جمال مدني، أن توقيع البروتوكول مع جامعة المنصورة يُمثل خطوة محورية في دعم العمل البيئي العربي المشترك، ويعكس توجهًا جادًا نحو ربط الخبرات الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار إلى أن التعاون سيعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتوعوية ذات أثر مباشر، وتقديم حلول علمية قابلة للتطبيق تخدم المجتمع، وتدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات حماية الحياة البرية والبحرية، مؤكدًا أن الشراكة مع كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة تُعد إضافة نوعية للعمل البيئي العربي، وتسهم في ترسيخ دورها كمؤسسة علمية رائدة في صناعة الوعي البيئي ودعم مسارات التنمية المستدامة في الوطن العربي.

ويُعد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية هيئة عربية دولية غير هادفة للربح، تتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لـجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز التكامل العربي في حماية الثروات الطبيعية وصون التراث البيئي. ويعمل الاتحاد على دعم الجهات الرسمية في توثيق الكائنات الحية، ونشر الوعي البيئي، وتنمية وإدارة المحميات الطبيعية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية المتخصصة في مجالات الحفاظ على الحياة البرية والبحرية، وفقًا للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة على المستوى العربي.

ويأتي هذا البروتوكول ليُمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون العلمي العربي المشترك في مواجهة القضايا البيئية المعاصرة، بما يُمثل إضافة نوعية للعمل البيئي العربي.

الدقهليه محافظه طب بيطرى المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

ترشيحاتنا

حريق بإحدى القرى السياحية

حريق ضخم يلتهم شالية ومتجر بإحدى القرى السياحية في مطروح

صورة ارشيفية

خروج 9 مصابين من مستشفى القصير عقب حادث تصادم بطريق القصير–قفط

حريق

خسائر حريق مخبز بالمنوفية.. تضرر 6 أكشاك وعطل في شبكة المياه

بالصور

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد