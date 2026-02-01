قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني
محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة
ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي
زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور
رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025
أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء
ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا
بعد سنوات من القطيعة.. السفيرة الأمريكية تعود إلى فنزويلا
الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة وحبس سنتين عقوبة تزوير إعلام الوراثة.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف

واجه قانون العقوبات ، المتلاعبين في تزوير إعلام الوراثة ، وذلك لضمان حماية حقوق الورثة ومنع أي استغلال أو تضليل، بما يحافظ على العدالة الأسرية ويضمن التوزيع القانوني للعقارات والممتلكات بين المستحقين.

و نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.


كما  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

قانون العقوبات إعلام الوراثة تزوير تلاعب ميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

ترشيحاتنا

حفل جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 24 عامًا على اتفاقية الحوار وإطلاق جائزة علي السمان للسلام

انتخابات المحامين

المحامين تؤكد انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

جولف

ختام ثالث بطولات سلسلة جولف مصر.. والويلزي ديفيدسون يخطف لقب مراسي

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

فيديو

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد