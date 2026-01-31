أحمد الشناوي : مواجهة نهضة بركان صعبة

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه يتوقع مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي على غرار مباراتي الفريقين السابقتين في كأس السوبر الأفريقي وكذلك اللقاء السابق في دور المجموعات، وكل مواجهة تكون محسوبة والأخطاء فيها ممنوعة، خاصة وأن كل فريق يعمل حساب الآخر لأن كل منهما بطل ولن يقبلا الخسارة بأي حال من الأحوال.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز لم يكن أحد في أفريقيا يتوقع له التتويج باللقب العام الماضي ولكن مع الصبر والإصرار والثقة ودعم الإدارة والجهاز الفني تحقق الهدف والتتويج بكأس أفريقيا، وهدفنا هو تكرار الإنجاز والفوز بالبطولة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفريق يسير بصورة جيدة في دوري الأبطال وقريب من حسم التأهل للدور المقبل.

أشار الشناوي إلى أن النادي لا يأخذ حقه من التقدير اللائق ببطل حقق دوري الأبطال والسوبر الأفريقي وكأس القارات الثلاثة، والفوز بتلك البطولات لا يمثل أي ضغط على اللاعبين لتكرارها ولكنه يجعل المنافسين يعملون ألف حساب لمواجهة بطل أفريقيا خاصة في أرضه، وهو حافز كبير لأن يستمر بيراميدز في صدارة الأندية الأفريقية وتكرار الإنجاز والفوز باللقب.

الشناوي أوضح أن الفريق لم يحالفه التوفيق في بعض مباريات الدوري وهذا لا يعني أن اللاعبين يلعبون باستسهال أو تعالي أكثر منه عدم توفيق وإجهاد، ويجب أن نتعلم مما حدث في مباراتي الدوري الأخيرتين وأنه لا بديل عن الفوز في كل المباريات المقبلة، لأن حلم النادي هو الفوز بالدوري هذا الموسم، مع انتظارنا حسم موقف لقب العام الماضي خلال الأسابيع المقبلة.