منتدى دافوس 2026.. منصة عالمية للحوار وصياغة الرؤى دون قرارات ملزمة

يواصل منتدى دافوس العالمي لعب دور محوري في مناقشة القضايا الكبرى التي تشغل العالم، من أزمات اقتصادية متلاحقة إلى تحولات جيوسياسية معقدة، دون أن يكون جهة لإصدار قرارات أو فرض سياسات.

مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار

ويُنظر إلى المنتدى باعتباره مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار بين قادة الدول وصناع القرار وكبرى الشركات العالمية، بهدف استشراف المستقبل وبحث مسارات التعاون الممكنة.

مشاركة دولية رفيعة المستوى

وفي نسخة 2026، اكتسب المنتدى أهمية خاصة في ظل مشاركة دولية رفيعة المستوى، ما أعاد تسليط الضوء على دوره كعقل مفكر للاقتصاد العالمي أكثر منه مؤسسة تنفيذية.

النقاش العميق وتبادل الرؤى

من جانبه؛ أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي والوزير المفاوض، أن منتدى دافوس يركز بالأساس على النقاش العميق وتبادل الرؤى بين السياسيين وكبار رجال الأعمال، دون الخروج بقرارات إلزامية.

الاقتصاد والسياسة والاستثمار

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن المنتدى، الذي تأسس عام 1971، صُمم ليكون منصة حوار تجمع بين الاقتصاد والسياسة والاستثمار، مشيرًا إلى أن المشاركة فيه تقتصر على رجال أعمال يمتلكون أصولًا ضخمة تصل إلى مليار دولار على الأقل.

التحديات العالمية الراهنة

وأضاف بدر أن المنتدى يناقش التحديات العالمية الراهنة ويطرح سيناريوهات وحلولًا مقترحة، لكنه يكتفي بتقديم توصيات واستشرافات مستقبلية تستفيد منها الدول والشركات في صياغة سياساتها.

نسخة دافوس 2026

وأشار إلى أن نسخة دافوس 2026 تميزت بحضور دولي غير مسبوق، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعكس ثقل الحدث وأهميته على الساحة الدولية.

وأوضح بدر أن المناقشات ركزت على التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن النظام الدولي الحالي لا يزال قائمًا، لكنه بحاجة إلى إعادة هندسة تسمح بظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب.

التعددية القطبية

وشدد على أن العودة إلى نظام أحادي القطبية باتت غير واقعية، وأن التحول إلى التعددية القطبية مسار طويل لكنه ضروري لتحقيق الاستقرار العالمي.

فرصة استراتيجية لعرض الرؤية

واختتم بالتأكيد على أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في المنتدى تمثل فرصة استراتيجية لعرض الرؤية الاقتصادية للدولة، وتعزيز حضور مصر في خريطة التحولات العالمية المقبلة.