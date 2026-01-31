قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
توك شو

منتدى دافوس 2026.. منصة عالمية للحوار وصياغة الرؤى دون قرارات ملزمة

منتدى دافوس
منتدى دافوس
محمد البدوي

يواصل منتدى دافوس العالمي لعب دور محوري في مناقشة القضايا الكبرى التي تشغل العالم، من أزمات اقتصادية متلاحقة إلى تحولات جيوسياسية معقدة، دون أن يكون جهة لإصدار قرارات أو فرض سياسات.

 مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار

 ويُنظر إلى المنتدى باعتباره مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار بين قادة الدول وصناع القرار وكبرى الشركات العالمية، بهدف استشراف المستقبل وبحث مسارات التعاون الممكنة. 

 مشاركة دولية رفيعة المستوى

وفي نسخة 2026، اكتسب المنتدى أهمية خاصة في ظل مشاركة دولية رفيعة المستوى، ما أعاد تسليط الضوء على دوره كعقل مفكر للاقتصاد العالمي أكثر منه مؤسسة تنفيذية.

 النقاش العميق وتبادل الرؤى

من جانبه؛ أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي والوزير المفاوض، أن منتدى دافوس يركز بالأساس على النقاش العميق وتبادل الرؤى بين السياسيين وكبار رجال الأعمال، دون الخروج بقرارات إلزامية. 

 الاقتصاد والسياسة والاستثمار

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن المنتدى، الذي تأسس عام 1971، صُمم ليكون منصة حوار تجمع بين الاقتصاد والسياسة والاستثمار، مشيرًا إلى أن المشاركة فيه تقتصر على رجال أعمال يمتلكون أصولًا ضخمة تصل إلى مليار دولار على الأقل.

 التحديات العالمية الراهنة 

وأضاف بدر أن المنتدى يناقش التحديات العالمية الراهنة ويطرح سيناريوهات وحلولًا مقترحة، لكنه يكتفي بتقديم توصيات واستشرافات مستقبلية تستفيد منها الدول والشركات في صياغة سياساتها. 

 نسخة دافوس 2026

وأشار إلى أن نسخة دافوس 2026 تميزت بحضور دولي غير مسبوق، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعكس ثقل الحدث وأهميته على الساحة الدولية.

وأوضح بدر أن المناقشات ركزت على التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن النظام الدولي الحالي لا يزال قائمًا، لكنه بحاجة إلى إعادة هندسة تسمح بظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. 

التعددية القطبية

وشدد على أن العودة إلى نظام أحادي القطبية باتت غير واقعية، وأن التحول إلى التعددية القطبية مسار طويل لكنه ضروري لتحقيق الاستقرار العالمي. 

فرصة استراتيجية لعرض الرؤية

واختتم بالتأكيد على أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في المنتدى تمثل فرصة استراتيجية لعرض الرؤية الاقتصادية للدولة، وتعزيز حضور مصر في خريطة التحولات العالمية المقبلة.

منتدى دافوس دافوس منتدى دافوس العالمي الشركات العالمية

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد