| درة تكشف مفاجأة عن دورها في علي كلاي

كشفت الفنانة درة، تفاصيل دورها في مسلسل على كلاي، مشيرة إلى أنها تقدم دور بطولة في هذا العمل الفني الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل 2026.



وتابعت الفنانة درة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن: "شخصيتي في مسلسل "علي كلاي" مختلفة عن حقيقتي ١٨٠ درجة لفتاة تدعى ميادة.. ومبسوطة بالشر اللي في شخصيتي السنة دي".

وأكملت الفنانة درة، أن هناك جهود كبيرة مبذولة في هذا العمل في ودوري في المسلسل، مستدركة أن :"هذا الدور تحدي بالنسبة لي وربنا يوفقنا يارب".



