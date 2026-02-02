تامر الجيار: بعد وفاة والدتي قررت ألا أعتمد على أحد

كشف الفنان تامر الجيار عن التأثير العميق لفقدان والدته، التي وصفها بأنها كانت محور حياته الأساسي، مؤكدًا أن رحيلها ترك فراغًا كبيرًا وأثر على حياته بشكل عميق.

مشواره المهني

وروى الجيار خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 أنه بدأ مشواره المهني منذ سن الخامسة عشرة، حيث عمل في عدة مجالات قبل أن يستقر في مجال الجيم، وأصبح مشرفًا على إحدى الصالات الرياضية، إلا أنه واجه صعوبات أدت إلى توقف عمله هناك، ليبدأ من جديد في مكان آخر ويستعيد مكانته.

وعن علاقته بوالدته، أكد الجيار أنها كانت مليئة بالحب والدعم والحنان، مضيفًا أنها كانت دائمًا تعبّر عن رضاها الكامل عنه بعبارات دافئة، قائلاً: "كانت أمي تقول لي: أنا راضية عليك من ضوافر رجلك لشعر راسك، وكنت أقول لها: أنا اللي أبوس على إيدك يا حبيبي".

نقطة تحول صعبة

وأوضح أن وفاتها كانت نقطة تحول صعبة في حياته، حيث شعر بالانهيار وتركه ذلك ليعيش فترة مظلمة، لكنه طلب من الله القوة ليصبح السند لأشقائه كما كانت هي دومًا سندًا للجميع. وأضاف: "أمي كانت تغسل أمها وأختها، وكنت دائمًا أسمع منها كلمات تطمئننا: لا خوف ولا فزع، ومن بعد وفاتها قلت مش هطلع على حد تاني".