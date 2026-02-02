قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
محافظات

موعد فتح باب التظلمات لنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني  ببني سويف ، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 ، وذلك بداية من الثلاثاء 3 فبراير  ولمدة 15 يوماً وذلك بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين شارع صلاح سالم أمام مبنى المديرية بمدينة بني سويف
من جهتها أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى اجتماعها أمس الذي حضره  عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، جمال ياسين مدير إدارة شؤون الطلاب، حمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع “أ”، هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب".

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد عدد 2 شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف ، الفشن ، الواسطى ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( ببا ، سمسطا ، ناصر ، اهناسيا ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35  جنيها عن كل مادة بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد بالمجان على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

وتناشد المديرية أولياء الأمور والطلاب عدم التزاحم حرصا على سلامتهم، لاسيما وأن باب التقدم للتظلمات متاح لمدة أسبوعين كاملين على مدار 15 يوما

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد اعتمد أمس نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.6 %، فيما بلغت نسبة الإعدادية العامة المهنية62.59% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 100% ، فيما وصلت نسبة الإعدادية المهنية أمل للصُمّ وضعاف السمع إلى 80  %

بني سويف تعليم بني سويف تظلمات الاعدادية

