موعد فتح باب التظلمات لنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف ، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 ، وذلك بداية من الثلاثاء 3 فبراير ولمدة 15 يوماً وذلك بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين شارع صلاح سالم أمام مبنى المديرية بمدينة بني سويف

من جهتها أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى اجتماعها أمس الذي حضره عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، جمال ياسين مدير إدارة شؤون الطلاب، حمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع “أ”، هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب".

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد عدد 2 شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف ، الفشن ، الواسطى ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( ببا ، سمسطا ، ناصر ، اهناسيا ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد بالمجان على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

وتناشد المديرية أولياء الأمور والطلاب عدم التزاحم حرصا على سلامتهم، لاسيما وأن باب التقدم للتظلمات متاح لمدة أسبوعين كاملين على مدار 15 يوما

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد اعتمد أمس نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.6 %، فيما بلغت نسبة الإعدادية العامة المهنية62.59% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 100% ، فيما وصلت نسبة الإعدادية المهنية أمل للصُمّ وضعاف السمع إلى 80 %