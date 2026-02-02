قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
اقتصاد

8.9 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم  الأثنين   المــوافق   2   /  2   / 2026  النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.7 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2025 مقابــل 4.0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 16.5٪.
 

  ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصادرات  

  
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 8.9٪ حيـث بلغـت 4.0 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2025  مقابــل 3.7 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة بنسبة 17.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.5٪، فواكة طازجــة بنسبه 5.2٪، الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 956.4٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة  3.8% ، أسمدة  بنسبــة 20.7٪، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبـة  2.0% ،  البترول الخام بنسبه 29.4%).  
 

   الواردات 


ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 12.9٪ حيـث بلغت 8.7  مليار دولار خـلال شهـر نوفمبر 2025 مقابـــل 7.7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:
( الغاز الطبيعى بنسبة 76.6 %، قمح بنسبــة 16.5 %، ذرة بنسبة 50.7 %، اشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبــة 294.6 %). 
بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر نوفمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 0.1 %، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة  5.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة  1.0 ٪، سيارات ركوب بنسبة  10.6%).

بيانات التجـارة الخارجية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الميــزان التجــارى الصادرات الواردات

