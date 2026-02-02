8.9 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأثنين المــوافق 2 / 2 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.7 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2025 مقابــل 4.0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 16.5٪.



ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصادرات



ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 8.9٪ حيـث بلغـت 4.0 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2025 مقابــل 3.7 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 17.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.5٪، فواكة طازجــة بنسبه 5.2٪، الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 956.4٪).



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 3.8% ، أسمدة بنسبــة 20.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 2.0% ، البترول الخام بنسبه 29.4%).



الواردات



ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 12.9٪ حيـث بلغت 8.7 مليار دولار خـلال شهـر نوفمبر 2025 مقابـــل 7.7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

( الغاز الطبيعى بنسبة 76.6 %، قمح بنسبــة 16.5 %، ذرة بنسبة 50.7 %، اشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبــة 294.6 %).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر نوفمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 0.1 %، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة 5.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 1.0 ٪، سيارات ركوب بنسبة 10.6%).