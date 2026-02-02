قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا
ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين
وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل
الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة
المشاط: حشد 3.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ومنح تنموية
كامل دعمنا للنيجر .. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في نيامي
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم
دعاء اليوم 14 شعبان .. يشرح صدرك ويصب عليك الخير صبا
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
محافظات

كان بيلعب كورة .. استمرار البحث عن جثمان صغير في مياه ترعة الرياح البحيري لليوم السادس

جثة طفلة بالبحيرة
جثة طفلة بالبحيرة
ساندي رضا

تواصل فرق الإنقاذ النهري بالاشتراك مع أهالي قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، عمليات البحث لليوم السادس على التوالي عن جثمان صغير، سقط في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء بحثه عن الكرة، بعد سقوطه في المياه أثناء لعبه مع أصدقائه.

وكان صغير لقي مصرعه غرقًا، قبل 6 أيام، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، أثناء بحثه عن الكرة بمياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص في أثناء بحث عبد الرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم اجادته السباحة.

جارٍ البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة محافظة البحيرة جثة طفل البحث عن جثة الطفل

