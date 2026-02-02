كان بيلعب كورة .. استمرار البحث عن جثمان صغير في مياه ترعة الرياح البحيري لليوم السادس

تواصل فرق الإنقاذ النهري بالاشتراك مع أهالي قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، عمليات البحث لليوم السادس على التوالي عن جثمان صغير، سقط في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء بحثه عن الكرة، بعد سقوطه في المياه أثناء لعبه مع أصدقائه.

وكان صغير لقي مصرعه غرقًا، قبل 6 أيام، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، أثناء بحثه عن الكرة بمياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص في أثناء بحث عبد الرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم اجادته السباحة.

جارٍ البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.