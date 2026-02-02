الرواندي موجيشا يغيب عن المصري في مباراة كايزر تشيفز بالكونفيدرالية.. لهذا السبب

اعلنت ادارة النادى المصري تأكد غياب الرواندي بونور موجيشا لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الرواندي بونور موجيشا يغيب عن المصري

ومن المنتظر ان يلاقي المصري مضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء للمرة الثالثة خلال مباراة الفريق أمام الزمالك أمس التي انتهت بفوز الاخير بهدفين لهدف.