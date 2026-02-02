قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
محافظات

الرواندي موجيشا يغيب عن المصري في مباراة كايزر تشيفز بالكونفيدرالية.. لهذا السبب

محمد الغزاوى

اعلنت ادارة النادى المصري تأكد غياب الرواندي بونور موجيشا لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الرواندي بونور موجيشا يغيب عن المصري

ومن المنتظر ان يلاقي المصري مضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء للمرة الثالثة خلال مباراة الفريق أمام الزمالك أمس التي انتهت بفوز الاخير بهدفين لهدف.

النادى المصري المصري الكونفدرالية كايزر تشفيز

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

مباحثات كويتية سويسرية

مباحثات كويتية سويسرية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين

السيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز البنزين

المركزي البحريني

المركزي البحريني: تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة 70 مليون دينار

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد