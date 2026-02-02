قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: ما ينشر في أكسيوس هو تسريب من المخابرات الأمريكية.. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد شحتة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقع أكسيوس الأمريكي هو قريب من دوائر المخابرات الأمريكية وما ينشر في أكسيوس، إما تسريب من المخابرات الأمريكية أو معلومات وصل إليها من القائمين على هذا الموقع.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن أكسيوس يقول إن الاجتماع المخطط له بين وزير خارجية إيران ومبعوث الرئيس الأمريكي، هو نتيجة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وتركيا وقطر على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن هذه الدول الثلاثة بذلوا مجهود لعقد اجتماع بين وزير خارجية إيران ومبعوث الرئيس الأمريكي.

كما يقول أكسيوس أن الاجتماع المتوقع بين أمريكا وإيران سيكون في تركيا خلال الأسبوع الحالي ومتوقع أن يكون يوم الجمعة القادمة في أنقرة بمشاركة إقليمية غير معلومة وبالتالي سيكون هناك دور للدول التي بذلت جهود لعقد هذا الاجتماع.

وأكد أن تركيا تقوم بدور وساطة ومحاولة منع ضرب إيران، تهدف لحماية أمنها القومي لأن بينها وبين إيران حدود واسعة، إذا اندلعت الحرب وضربت إيران هذه الحدود ستكون ملجأ آمن للإيرانين اللاجئين الذين سيتدفقون إلى تركيا.

وأشار إلى أن المناطق التي بها نزاع تدفع الدول المجاورة لها فواتير هذا النزاع، كما تدفع مصر فواتير النزاع في السودان واليمن وسوريا وغيره.

نشأت الديهي أكسيوس موقع أكسيوس الأمريكي المخابرات الأمريكية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

احمد مصطفي

الموت أقرب من رمش العين.. صديق الطبيب أحمد يكشف القصة الكاملة لرحيله

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

فتاوى

فتاوى| ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء.. حكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصة

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد