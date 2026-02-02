نشأت الديهي: ما ينشر في أكسيوس هو تسريب من المخابرات الأمريكية.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقع أكسيوس الأمريكي هو قريب من دوائر المخابرات الأمريكية وما ينشر في أكسيوس، إما تسريب من المخابرات الأمريكية أو معلومات وصل إليها من القائمين على هذا الموقع.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن أكسيوس يقول إن الاجتماع المخطط له بين وزير خارجية إيران ومبعوث الرئيس الأمريكي، هو نتيجة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وتركيا وقطر على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن هذه الدول الثلاثة بذلوا مجهود لعقد اجتماع بين وزير خارجية إيران ومبعوث الرئيس الأمريكي.

كما يقول أكسيوس أن الاجتماع المتوقع بين أمريكا وإيران سيكون في تركيا خلال الأسبوع الحالي ومتوقع أن يكون يوم الجمعة القادمة في أنقرة بمشاركة إقليمية غير معلومة وبالتالي سيكون هناك دور للدول التي بذلت جهود لعقد هذا الاجتماع.

وأكد أن تركيا تقوم بدور وساطة ومحاولة منع ضرب إيران، تهدف لحماية أمنها القومي لأن بينها وبين إيران حدود واسعة، إذا اندلعت الحرب وضربت إيران هذه الحدود ستكون ملجأ آمن للإيرانين اللاجئين الذين سيتدفقون إلى تركيا.

وأشار إلى أن المناطق التي بها نزاع تدفع الدول المجاورة لها فواتير هذا النزاع، كما تدفع مصر فواتير النزاع في السودان واليمن وسوريا وغيره.