نشأت الديهي: أصوات التهديدات لإيران هدأت وبدأت نغمة المفاوضات.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وسائل الإعلام الأمريكية روجت بأنه لا وجود لضربة وشيكة على إيران، فالخطة الأمريكية تريد الضغط على إيران وإنهاك القوى الإيرانية، وليس تراجع من أمريكا.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن إيران ترضخ بشكل أو بآخر لبعض الوساطات، ومن ثم هناك جلسة منتظرة في أنقرة يوم الجمعة القادمة لمحاولة الوصول لاتفاق فيما يخص اليورانيوم المخصب بنسبة عالية.

وأشار إلى أن الصحافة الأمريكية والغربية الكل يتحدث عن خفوت لحدة الصدام وأصوات التهديدات وتحول الأمر إلى مفاوضات وضغوط واتفاق نووي وحصار أمريكي وعقوبات على إيران.

وأوضح أن نغمة الكلام عن إيران انتقلت من مربع الحرب إلى مربع المفاوضات، وهذا لا يعني تخطينا مرحلة الخطر وأن أمريكا لن تضرب إيران، وربما يكون هناك خطة لإلهاء إيران أو عمل مناورة.