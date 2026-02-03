الشباب والشابات يلتقون الأنبا بفنوتيوس لمناقشة قضايا الحياة الروحية والعملية

نظمت إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة لقاء روحيا للشباب والشابات أبناء الإيبارشية، وذلك بكنيسة المسيح مخلص العالم (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

تحديات النجاح

وتضمن اللقاء صلاة القداس الإلهي، أعقبها كلمة روحية ألقاها نيافته بعنوان «تحديات النجاح»، تناول خلالها عددا من القضايا التي تمس واقع الشباب، من بينها أهمية تنظيم الوقت، والتخطيط السليم، ووضوح الهدف في مسيرة الحياة، مؤكدًا على دور الإيمان والاتكال على الله في تحقيق النجاح الحقيقي.

كما أجاب نيافته على تساؤلات الشباب في الجوانب الحياتية والروحية، ودار حوار مفتوح عكس اهتمام الكنيسة بالاستماع إلى أبنائها ومشاركتهم همومهم وتطلعاتهم، إلى جانب فقرات من الترانيم الروحية التي أضفت جوا من الفرح والتأمل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة على دعم الشباب روحيا وفكريا، والعمل على إعدادهم لمواجهة تحديات الحياة بروح مسيحية متزنة، من خلال لقاءات دورية تهدف إلى تنمية الوعي وتعميق الانتماء الكنسي وترسيخ القيم الروحية في نفوسهم.