برلماني يطالب الحكومة بالاهتمام بمراكز الشباب وتعيين خريجي التربية الرياضية

أعلن النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتعديل قانون المهن الرياضية .

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وطالب المنوفي بالاهتمام بمراكز الشباب في صعيد مصر ،وكذلك الاهتمام وتعيين خريجي كليات التربيه الرياضية.