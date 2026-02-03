برلمانية: الرياضة استثمار ويجب استغلال القوة الناعمة مثل محمد صلاح وعمر مرموش

طالبت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب ، الاهتمام بمراكز الشباب في الصعيد خاصة أن الرياضة لم تصبح مجرد لعبة بل صناعة واستثمار، ولابد من استغلال القوة الناعمه مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وشددت رحاب الغول في كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، بأن هذا القانون عفا عنه الزمن والتعديلات تسير علي الطريق الصحيح في سبيل الارتقاء بالرياضة والإعلام .

وثمنت رحاب الغول من جهود الدولة في اصلاح مراكز شباب نجع حماد بقنا مشددة علي ضرورة استثمار جهود الدولة في الوصول الي التطوير الأمثل.

وشكرت عضو مجلس النواب الرئيس السيسي الذي أولي ادأهميه كبري بالشباب والرياضة ، مطالبة الحكومة أن تضع نصب أعينها شباب صعيد مصر .