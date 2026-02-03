قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية الرحلة .. برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

البرتغالي برناردو سيلفا
البرتغالي برناردو سيلفا
إسلام مقلد

اقترب النجم البرتغالي برناردو سيلفا من إسدال الستار على رحلته مع مانشستر سيتي، بعد مسيرة امتدت 9 مواسم داخل أسوار النادي الإنجليزي، وسط تأكيدات قوية برحيله مع نهاية الموسم الحالي.

تأكيد رومانو يحسم الجدل

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن برناردو سيلفا لن يستمر مع مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم، مع انتهاء عقده رسميًا بنهاية الموسم الجاري، ليصبح رحيله مسألة وقت فقط.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وانضم برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي، ونجح في أن يصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق. 

وخاض اللاعب البرتغالي 440 مباراة بقميص السيتي في مختلف البطولات، سجل خلالها 73 هدفًا، وصنع 78 تمريرة حاسمة، مسهمًا في حقبة ذهبية من البطولات المحلية والقارية.

العودة إلى الجذور

وتشير تقارير  إلى أن سيلفا يفكر بجدية في العودة إلى نادي بنفيكا البرتغالي، الذي شهد بداياته الكروية الأولى، قبل انتقاله إلى موناكو عام 2014، في خطوة قد تمثل ختامًا عاطفيًا لمسيرته الاحترافية.

تغييرات كبرى في السيتي

يأتي الحديث عن رحيل برناردو سيلفا متزامنًا مع تقارير أخرى تؤكد اقتراب المدرب الإسباني بيب جوارديولا من مغادرة مانشستر سيتي، حيث أشارت مصادر صحفية إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له على رأس القيادة الفنية للفريق، ما ينذر بتغييرات كبرى داخل النادي الإنجليزي.

برناردو سيلفا سيلفا مانشستر سيتي موناكو الفرنسي نادي بنفيكا البرتغالي

