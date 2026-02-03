لليوم السابع.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثمان صغير في ترعة بالبحيرة

تواصل فرق الإنقاذ بالاشتراك مع أهالي قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة والقرى المجاورة، اليوم الثلاثاء، عمليات البحث لليوم السابع على التوالي عن انتشال جثمان صغير، سقط في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء بحثه عن الكرة، بعد سقوطه في المياه.

كان صغير قد لقي مصرعه غرقا، الأسبوع الماضي، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، أثناء قيامه بالبحث عن الكرة بمياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص أثناء قيام عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، بالبحث عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم اجادته السباحة.

جار البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

من جانبها قالت والدة الطالب عبد الرحمن محمد عوض، غريق البحيرة، إنها احتسبت نجلها عند الله شهيدا، وإن كل ما تتمناه هو إيجاد جثمانه لدفنه بمثواه الأخير.

وتابعت قائلة: أن نجلها كان حافظ لعدد 11 جزءًا من القرآن الكريم، مضيفة: بطلب من الجميع يدعي لابني إنه يخرج من المياه، كان ملاك بريء، وكل اللي بتمناه إني أدفنه.