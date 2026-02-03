قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالفيديو.. أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه

نصب إلكتروني
نصب إلكتروني
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يحذر من خلاله المواطنين من مخاطر الاحتيال الإلكتروني ويوضح طرق حماية منه.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتزويد المواطنين بالمعلومات والإرشادات اللازمة لحماية بياناتهم الشخصية والمالية، في ظل تنامي أساليب الجرائم الإلكترونية وتطور أدواتها.

وخلال الفيديو، أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التطور الكبير في شبكات الاتصالات، سواء الخدمات الأرضية أو الهواتف المحمولة، وزيادة سرعة الإنترنت، بالإضافة إلى توافر الخدمات الحياتية سواء المالية أو الصحية أو التعليمية عبر الشبكات، يجعل هذا الكم من البيانات المتواجدة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر هدفًا محتملاً للعديد من محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم.

وقال "إبراهيم" إن توعية المواطنين بالحفاظ على بياناتهم أصبحت ضرورة، مشيرًا إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، وتشمل الروابط المشبوهة من مصادر مجهولة، أو الرسائل المحفزة التي قد تحتوي على برامج خبيثة تخترق البيانات عند فتحها.

وأوضح أن هناك هجمات متطورة تعرف باسم " Click Zero"، حيث يمكن أن تعمل البرامج الخبيثة تلقائيًا دون أي تفاعل من المستخدم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن حماية البيانات من أي محاولة اختراق تتطلب الالتزام بعدة إجراءات، من بينها تحديث التطبيقات أو البرامج على الهواتف المحمولة بشكل دوري، إلى جانب استخدام كلمات مرور قوية، وربطها بالمصادقة الثنائية عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، لضمان صعوبة اختراق البيانات.

وتابع "إبراهيم" أنه ينبغي على المواطنين توخي الحذر من فتح بعض الإعلانات المزعجة التي تصل إلى هواتفهم، والتي قد تحتوي على برمجيات خبيثة، مع محاولة إلغائها من إعدادات الجهاز، فضلًا عن تفعيل إعدادات الخصوصية والأمان على التطبيقات والأجهزة، لضمان حماية البيانات من أي محاولة للاختراق أو الاحتيال.

نصب إلكتروني

